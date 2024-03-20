Приверженность населения своему кумиру не уменьшается.

Смертоносные нападения на российские регионы, граничащие с Украиной, наносят все больше убытков РФ из-за вторжения Владимира Путина. Но это еще не значит, что люди отказываются от российского президента из-за войны. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что в последние недели регионы, включая Белгород и Курск, столкнулись с атаками беспилотников и ракет, поскольку Украина проводит кампанию, нацеленную на инфраструктуру и промышленные объекты, включая нефтяные установки, чтобы подорвать российскую военную машину.

"После победы на президентских выборах, состоявшихся в минувшие выходные, Путин столкнулся со все большим требованием улучшить противовоздушную оборону и усилить охрану границ, чтобы защитить жителей. Украина угрожает активизировать свою кампанию, чтобы нанести ущерб промышленному потенциалу России и подорвать общественный дух, чтобы ослабить поддержку Путина из-за войны, которая длится третий год", - говорится в материале.

Издание указывает, что российская компания быстрого питания "Вкусно и точка", которая приобрела сеть McDonald's Corp. после выхода американского гиганта из страны, заявила, что временно закрыла все свои рестораны в регионе из соображений безопасности.

"ПАО "Северсталь" миллиардера Алексея Мордашова, которому принадлежит Яковлевский железорудный рудник вблизи Белгорода, менее чем в 100 километрах от границы, на прошлой неделе заявило, что предоставит 310 миллионов рублей на поддержку работников, работающих "в непростых условиях", - отмечает СМИ.

В то же время лицо, приближенное к Кремлю, сообщило изданию, что нападения на Белгород заставляют Россию отвлекать силы от линии фронта. При этом "большинство людей в Белгороде продолжают поддерживать Путина".

Атаки на приграничные с Россией регионы - последние новости

Авиация РФ 500-килограммовыми бомбами уничтожила село в Белгородской области России.

На опубликованных кадрах видно, что село практически полностью уничтожено, разделив судьбу сотен больших и маленьких сел на востоке и юге Украины.

Также УНИАН сообщал, что Белгород мощно атаковали из РСЗО. Российские Telegram-каналы пишут, что в результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Между тем в Минобороны РФ традиционно отчитались о том, что это была лишь "попытка атаки", и что ее отбили.

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