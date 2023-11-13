Украинские партизаны активизировали свою работу.

Украина активизировала нападения на российские военные объекты и другие важные цели в тылу на территориях, подконтрольных Российской Федерации. Партизаны работают не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в РФ.

"Судя по всему, Украина активизирует нападения на российские военные объекты, объекты материально-технического обеспечения и другие важные объекты в тылу на оккупированных территориях Украины и России", - говорится в сообщении аналитиков Институт изучения войны.

Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны напали на российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего погибли не менее трех сотрудников ФСБ РФ и Росгвардии.

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Заявление ГУР от 12 ноября последовало за нападением украинских партизан на бывшего главу так называемой "Народной милиции ЛНР" 8 ноября, ударами по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и средствам Черноморского флота в Крыму 9 ноября, а также тремя ударами по тылам и партизанскими атаками в России 11 ноября.

С лета 2023 года украинские войска проводят ударную кампанию, направленную именно на временно оккупированный украинский полуостров Крым.

Взрыв в штабе оккупантов в Мелитополе - что известно

По данным украинской разведки во временно оккупированном Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены три российских офицера. Отмечается, что таким образом оккупантам отомстили представители местного движения сопротивления.

В свою очередь мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что ликвидация врагов на базе этого предприятия уже происходила ранее несколько раз, но российских военных "это ничему не научило".

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