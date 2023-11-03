С приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда, говорит президент.

В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине с применением ударных БПЛА "Шахед". Всего было запущено около 40 дронов-камикадзе.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, пообещал врагу мощный ответ и заверил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы будут усилены.

"Этой ночью было около сорока "Шахедов". Более половины сбито. Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы – благодарю вас, воины, за каждое сбитие! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей – Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо всем за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков... Львовская область, Ивано-Франковская. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!", – отметил он в Telegram.

Видео дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что Украину ждут битва за небо и море.

"Битва за небо – это то, что ждет нас. и эта битва будет за нашу инфраструктуру, против страны-террориста. В то же время, продолжается битва за море и за справедливость. Черноморского флота в Крыму не будет. Крым – это Украина", – подчеркнул он.

Атака по Украине 3 ноября - главное

В ночь на ноябрь 2023 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками БПЛА "Шахед-136/131" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Дроны запускали из Курской области РФ и из района Приморско-Ахтарска, ракету выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил удалось уничтожить 24 ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету.

Значительная часть дронов была направлена во Львовскую область. Сюда, по данным местных властей, летело 16 "Шахедов".

В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Также есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. На Ивано-Франковщине враг атаковал военный объект.

Вас также могут заинтересовать новости: