Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области, сообщили в ВС ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщили подробности удара России аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал" утром 11 августа.

"Противник совершил пуски 4-х аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К. Пуски осуществлялись из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома "Коломыя" Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома.

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"Поражены объекты гражданской инфраструктуры, попадание одной из ракет в жилищный сектор. По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные", - сообщили в ВС ВСУ.

Атака 11 августа - РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал"

Как писал УНИАН, утром 11 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за пусков аэробалистических ракет "Кинжал".

Позже спикер КГВА Михаил Шаманов сообщил, что, в частности россияне атаковали Киев. Пять обломков разной величины сбитой ракеты упали на территории детской больницы в Оболонском районе.

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