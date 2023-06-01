Погибшая не смогла с ребенком попасть в укрытие.

Соседка погибшей девушки во время ночной атаки россиян на Киев рассказала подробности произошедшего.

Как пишет ТСН, речь идет о 34-летней киевлянке, которая пыталась с ребенком и мужем попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе Киева, но оно оказалось закрытым.

"Говорила с мужчиной, у которого погибла жена. И она с ребенком побежала первая в поликлинику, стучали в дверь - дверь была закрыта", - рассказала соседка.

По ее словам, муж погибшей обошел поликлинику, чтобы проверить другие входы, и как раз в этот момент раздался взрыв:

"Там несколько входов-выходов есть, и не успели, попало. Ребенок жив, а женщины нет. Было закрыто, они стучали, не открыли".

Киевляне не смогли попасть в укрытие во время атаки РФ

Как писал УНИАН, во время ночной атаки россиян в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева несколько человек не смогли попасть вукрытие в местной поликлинике, так как оно оказалось закрытым.

По словам мужа одной из погибших девушек, после оглашения воздушной тревоги они пришли в укрытие и долго стучали в дверь:

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. Были женщины, дети, но никто не открыл".