Россияне системами ПВО сами обозначают объекты в Крыму, которые достойны внимания украинской стороне, поэтому тщательно следим.

В Силах обороны юга прокомментировали вчерашнюю "бавовну" в Крыму, в частности Бельбеке.

Так, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что оккупанты и сами уже информировали о последствиях попадания украинских ракет.

"Собственно, оккупанты и сами признали, что 5 ракет нашли убежище на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, и свою несостоятельность вовремя рассредоточить летный состав. В частности самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну, и подтверждение командующего Воздушных сил, что Крым - это Украина и мы возвращаем свое", - отметила она.

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По ее информации, на территории временно оккупированного Крыма базируется преимущественно тактическая авиация россиян.

"Это различные модификации, которые собственно взлетают и терроризируют и акваторию Азовского и Черного моря, это направления, по которым враг время от времени устраивает нам так называемые точечные ракетные атаки, и вылетает для сбора информации", - рассказала Гуменюк.

Относительно того, насколько много систем противовоздушной защиты РФ установила на территории украинского полуострова, Гуменюк подчеркнула, что "сколько бы систем ПВО россияне не стянули в Крым, каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально". Она добавила, что россияне своими системами ПВО сами подсказывают, куда стоит попасть украинским силам.

"В том числе и перекрытие движения на Керченском мосту вновь было связано с переориентацией систем ПВО. Они пытаются улучшить защиту тех объектов, которые считают сейчас для себя стратегически важными. И мы внимательно следим за этими маневрами. И понимаем, что в принципе расположение систем ПВО определенным образом обозначает объекты, которые стоят нашего внимания", - сказала Гуменюк.

Атака на аэродром Бельбек

Как сообщал УНИАН, вчера в районе аэродрома Бельбек во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Минобороны РФ заявило о сбитии 20 "украинских" ракет.

Утверждалось, что обломки упали на территорию воинской части в районе н. п. Любимовка Республики Крым, где расположен аэродром "Бельбек". По их утверждению, российская авиация повреждений не получила.

Также вчера в сетях сообщалось, что в Щелкино был слышен взрыв в районе Казантипа, также звуки "бавовны" звучали в Евпатории и Саках. На северной стороне Севастополя что-то очень горит, писали местные телеграм-каналы.

По данным местного партизанского движения АТЕШ, также неспокойно было в Джанкое.

Сегодня представитель Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал об успешных результатах вчерашней атаки украинской авиации на Крымский Бельбек, где располагался военный аэродром оккупантов. Но информация пока без деталей.

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