Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами С-300.

В ночь на 17 января российские оккупанты нанесли по украинской территории удар 20-ю ударными БПЛА типа Shahed-136/131.

Как сообщили Воздушные силы, запуски оккупанты совершили из района Приморско-Ахтарск, а также из Белгородской области они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

"Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 19 "шахедов"", - сообщили военные.

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К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

Ночная атака на Украину

Ночью из-за массированной дроновой атаки в Одессе были ранены три человека, среди них - ребенок. В Силах обороны юга сообщили, что в течение почти 3 часов работали подразделения противовоздушной обороны. По одному дрону уничтожено на Николаевщине и Кировоградщине. Однако основные усилия враг сконцентрировал на ударах по Одессе. Дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте из акватории Черного моря.

Также прилеты зафиксированы в Харькове. По данным мэра города Игоря Терехова, ранения в результате удара получили почти 20 человек.

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