Сегодня были сбиты два дрона.

Россия продолжает терроризировать Украину с воздуха, сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он напомнил, что сегодня оккупанты запустили по Украине два дрона, которые были сбиты, но долетели они до Хмельницкой области.

"Враг, в принципе, беспилотники типа "Шахед" запускает каждую ночь для того, чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога, ну и соответственно какие-то другие задачи, которые выполняют БПЛА. Это же не просто так, что они пустили его и все. Каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить, которую ему задали задачу. Таким образом они работают довольно такое длительное время", - сказал Игнат.

При этом он добавил, что враг ежедневно запускает разное количество "Шахедов". "Те "Шахеды" бывают по три, по пять, по десять. Ну и соответственно в конце года к сотне близились - 87 было сбито БПЛА. Так же крылатых ракет-видели, что до 100 доходило количество. В целом рекордной была по средствам воздушного нападения ночь на 29 декабря", - сказал Игнат.

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Российские воздушные атаки

Как сообщал УНИАН, Украина пережила за последнее время две мощные атаки со стороны России по территории Украины.

Ночью 29 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего были разрушения, погибшие и пострадавшие в ряде городов, в том числе в Киеве. Оккупанты применили 158 ракет и дронов. В частности, в столице спасатели несколько дней разбирали завалы, сегодня уже обнаружено более 30 погибших.

2 января Россия была еще одна массированная атака России. Командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отмечал, что враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

Сегодня ночью российские оккупанты запустили по территории Украины два "Шахеда", они уничтожены в Хмельницкой области.

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