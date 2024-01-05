Над территорией Украины уничтожено не менее 10 вражеских БПЛА.

Россия сегодня атаковала Украину "шахедами", по меньшей мере 10 из них уничтожены.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "На юге шла боевая работа. При этом, мы наблюдали две волны запуска беспилотных летательных аппаратов типа "шахед". Первая волна длилась почти три часа - она началась в начале ночи", - рассказала она.

Также она отметила , что позже - через 2,5 часа началась следующая волна, которая продолжается и боевая работа еще ведется - отслеживание и сбитие продолжается.

Видео дня

"Работа была достаточно результативной, нам удалось уничтожить по меньшей мере 10 БПЛА: четыре на Херсонщине, четыре на Днепропетровщине, по одному на Кировоградщине и Николаевщине. Это довольно неплохой результат из того, что мы имеем, хотя, к сожалению, не удалось избежать попаданий", - сообщила Гуменюк.

При этом она рассказала, что оккупанты "били по сельскохозяйственным направлениям" - ангары с зерном и сельская инфрастуктура. "В том числе и социальная инфраструктура - это Дома культуры. Та самая "денацификация", которую они так продвигают. Уже есть предварительная информация о раненых, мы уточняем данные", - сказала Гуменюк.

Атака "шахедов" на Украину

4 января спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что беспилотники типа "шахед" враг запускает каждую ночь для того, чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога. Также каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить, которую ему задали задачу.

При этом он добавил, что враг ежедневно запускает разное количество "шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: