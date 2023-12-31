Силы обороны юга настоятельно советуют украинцам не игнорировать тревогу.

Силы обороны юга предупреждают в новогодний вечер всю Украину: уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок, воздушную тревогу недопустимо игнорировать.

Об этом ведомстве заявило из-за новых ракетоносителей РФ, которые враг вывел в акваторию Черного моря.

"На боевое дежурство в Черном море враг вывел три надводных ракетоносителя - 2 фрегата и мрк", - говорят в ведомстве.

По состоянию на вечер 31 декабря оккупанты способны запустить по Украине залп из 24-х ракет "Калибр".

Украинцы провожают 2023 год под звуки тревоги

Украина прощается с 2023 годом в военных реалиях: Россия еще днем запустила по нашим территориям несколько волн ударных дронов. По состоянию на 20:55 Воздушные силы Украины до сих пор не дали "отбой" тревоги, вражеские "Шахеды" все еще пытаются сбить.

Кроме этого, Россия подняла в небо авиацию. Несколько раз уже были сообщения о ракетной опасности и вероятности баллистического удара.

Вас также могут заинтересовать новости: