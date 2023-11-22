Отдельно Коваленко упомянул, что впервые за долгое время оккупанты запустили по украинской территории ракету Х-22.

Российские оккупанты запускают дроны-камикадзе по сложным маршрутам и траекториям полета. То есть, выбирается не короткий маршрут, а альтернативные варианты, что говорит о продолжающемся прощупывании врагом возможностей украинской ПВО.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Это говорит о том, что первоочередной целью для нынешних налетов является не несение ударов по конкретным объектам, а именно испытание новых маршрутов, с сопутствующей разведывательной деятельностью", - объяснил аналитик.

Видео дня

По состоянию на 22 ноября россияне запустили по Украине 240 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Аналитик отметил, что хотя это и не рекордное количество, однако оно говорит о накоплении даже этой компоненты.

"Перед началом налета дронов по Одесской области российской тактической авиацией была применена противорадиолокационная ракета Х-31П, целью чего могла быть попытка вскрытия одесской ПВО для корректировки маршрута", - обратил внимание эксперт.

Отдельно Коваленко упомянул, что впервые за долгое время оккупанты запустили ракету Х-22 в Запорожской области. "Последний раз данные ракеты применялись 15 августа, в ходе ракетного удара по Одессе и области", - напомнил аналитик.

Ночная атака дронов

Оккупанты несколько часов атаковали ураинскую территорию дронами-камикадзе. Командование Воздушных сил сообщало о запуске оккупантами нескольких групп ударных дронов, в результате чего тревога объявлялась в ряде областей. В 4 утра стало известно, что в Хмельницком районе обломки одного из сбитых дронов упали во двор частного дома. Повреждено хозяйственное помещение, возник пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром в Воздушных сил сообщили, что в результате боевой работы уничтожены все 14 вражеских беспилотников Shahed-131/136. А ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности.

Вас также могут заинтересовать новости: