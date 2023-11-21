Данный налет заставляет задаться как минимум двумя вопросами, считает аналитик.

В ночь на 21 ноября налет российских дронов-камикадзе проводился несколькими группами. Дроны смогли долететь вглубь Украины - практически до границы с Польшей.

"Данный налет заставляет задаться как минимум двумя вопросами. Первый - было ли польское направление проявлением демонстративной угрозы для Польши и как далеко бы они долетели. Второй - общая протяженность маршрута Shahed-131/136 превысила 1300 км", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Аналитик подчеркнул, что оккупанты каким-то образом прокладывают в последнее время наиболее безопасные маршруты для своих Shahed-131/136. "Да, по результатам данного налета они были уничтожены, но опять-таки, 6 часов угрозы и более 1300 намотанных километров", - отметил эксперт.

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Коваленко подчеркнул, что их новые маршруты работают на повышение выживаемости дронов-камикадзе, как по времени, так и по расстоянию. "Возможно, даже, сегодняшний налет это была проверка дееспособности одного из таких маршрутов", - допустил эксперт.

"Это лишний раз указывает, что Украине не только нужно больше классических средств ПВО и важно формирование наземных мобильных групп перехвата, но и становится одним из приоритетов получение легкой авиационной техники для воздушных перехватов дронов-камикадзе", - сделал вывод эксперт.

Ночная атака дронов-камикадзе

Вчера вечером Украина оказалась под ракетной атакой России, Также оккупанты запустили беспилотные летательные аппараты.

В 20:14 командование Воздушных сил ВСУ сообщило об атаке дронов типа "шахед" с юга. Впоследствии стало известно о "шахедах" с Херсонщины в направлении Николаевщины и на юге Харьковщины в сторону севера. В 21:01 российские дроны двигались в направлении Николаева, другую группу фиксировали вдоль Харьковской и Днепропетровской областей в направлении Полтавской области.

Сегодня утром в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск России) 10-ю ударными БпЛА типа Shahed.

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