Россияне атаковали Украину дронами с южного направления.

Во время атаки россиян ночью 6 мая воины воздушного командования "Восток" уничтожили восемь беспилотников Shahed-136/131.

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, ночью противник атаковал дронами Shahed с южного направления - с восточного побережье Азовского моря.

"Оккупанты применили восемь ударных дронов Shahed-136/131. Все - уничтожены силами и средствами воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

В местных пабликах опубликовали видео уничтожения одного из дронов утром 6 мая в Кривом Роге Днепропетровской области.

Атака РФ 6 мая и сбитие ракеты "Кинжал" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным Днепропетровской ОВА, ночью 6 мая в области сбили четыре Shahed, а впоследствии-уже утром-военные уничтожили еще два вражеских беспилотника.

Из-за падения обломков сбитых дронов ночью в Синельниковском районе области выбило окна в пяти частных домах, также были повреждены две хозяйственные постройки и линия электропередач. В результате атаки никто не пострадал.

Также сегодня, 6 мая, в воздушных силах подтвердили сбивание сверхзвуковой ракеты"Кинжал" во время вражеской атаки на Украину 4 мая. Такую ракету украинским военным удалось сбить впервые. Это удалось сделать благодаря комплексу Patriot.