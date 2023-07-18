У врага есть две задачи, которые ему нужно выполнить.

Россияне пытаются давить на украинские силы обороны на участке фронта Купянск-Сватово-Кременная. Как сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо, ее протяженность составляет ориентировочно 120-150 километров.

На Лиманно-Купянском направлении РФ сосредоточила значительные силы. Они в последнее время начали наступательные действия с целью выбить украинских военных из зоны Купянска.

"Думаю, что они масштабные с точки зрения растянутости по линии фронта, потому что это Купянск-Сватово-Кременная – это где-то 120-150 км и там действительно есть три участка фронта, где Враг пытается давить", - отметил аналитик.

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Згурец добавил, что у врага есть две задачи – это вытеснить ВСУ с одной стороны между Сватовым и Кременной до реки Жеребец, и выше – дожать украинских военных до реки Оскол.

"Но повторюсь, эта теория врага уже на протяжении трех-пяти месяцев так или иначе отрабатывается и изменений не происходило. И сейчас, несмотря на понимание того, что враг пытается такими действиями оттянуть наше внимание и силы на этот участок фронта, думаю, что это было понятной тактикой россиян и у украинской стороны есть достаточно средств и способов, чтобы нивелировать эти попытки россиян давить на наши подразделения и пытаться нас дожать до этих двух рек, которые должны стать новыми рубежами, как считает противник", - сказал Згурец.

Ситуация на Купянском направлении: что известно из актуального

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что противник сосредоточил свои основные силы на Купянском направлении, где украинские воины держат оборону.

Утром 18 июля в Генштабе ВСУ заявили, что на этом направлении оккупанты пытались двигаться вперед западнее села Лиман Первый Харьковской области. В Генштабе добавили, что украинское войско стойко держит оборону.

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