Александр Луценко получил новую должность, а на его место назначен другой топ-военный.

Военное руководство Украины уволило командующего операций в Донецкой области на фоне сложной ситуации на фронте. Об этом сообщил источник Financial Times.

Александра Луценко, который руководил Донецкой оперативно-тактической группировкой войск, отстранили от должности после того, как под его командованием Силы обороны не смогли остановить российское наступление. За последний месяц Россия захватила территории, площадь которых составляет примерно половину Лондона.

"Луценко получил новую должность в Сухопутных войсках, а на его место назначили бригадного генерала Александра Тарнавского", - пишет издание.

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Главком ВСУ Александр Сырский, выступая из командного центра вблизи города Покровск, заявил, что украинские войска борются против российской армии, которая имеет численное преимущество.

"Бои чрезвычайно тяжелые", - сказал он, - "Россияне бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать нашу оборону".

Сырский также отметил необходимость принятия "нестандартных решений" для укрепления обороны и более эффективного уничтожения российских сил. Хотя конкретных мер он не уточнил, генерал известен своим нестандартным подходом к боевым действиям. В прошлом он руководил успешным контрнаступлением в Харьковской области в 2022 году и рискованным рейдом в Курскую область России.

Ситуация на восточном фронте остается напряженной, и Украина ищет новые стратегии, чтобы противостоять усилению российского наступления.

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Ранее сообщалось, что силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информировал проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".

Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

Впоследствии DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

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