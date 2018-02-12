На Донетчине ранен гражданский: полиция расследует террористический акт

Мужчину прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сегодня в Гранитном Донецкой области 63-летний мирный житель получил пулевое сквозное ранение левого плеча.

Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, трагедия произошла сегодня около 13.00.

«Информация о ранении мужчины поступило в Волновахский отдел полиции от медиков. На данный момент известно, что мужчина убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов», - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в районную больницу г. Волноваха, где его прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства происшествия.

Указанный факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в АТО погиб один украинский воин, еще одного нашего защитника было ранено.