На Донетчине ранен гражданский: полиция расследует террористический акт
Сегодня в Гранитном Донецкой области 63-летний мирный житель получил пулевое сквозное ранение левого плеча.
Как сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области, трагедия произошла сегодня около 13.00.
«Информация о ранении мужчины поступило в Волновахский отдел полиции от медиков. На данный момент известно, что мужчина убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов», - говорится в сообщении.
Мужчину госпитализировали в районную больницу г. Волноваха, где его прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Следственно-оперативная группа местной полиции устанавливает все обстоятельства происшествия.
Указанный факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня в АТО погиб один украинский воин, еще одного нашего защитника было ранено.