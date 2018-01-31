Лишь день без обстрелов: Украина в Минске рассказала о нарушениях Россией "рождественского перемирия"

Участники переговоров от Украины также обратили внимание на препятствования боевиками работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донбасса.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске подчеркнула нарушение Россией как стороной конфликта согласованного «рождественского перемирия» на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

«Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на ненадлежащее выполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении так называемого «рождественского» перемирие, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. С тех пор украинская сторона зафиксировала всего один день без обстрелов со стороны РФ и ОРДЛО», - подчеркнула Олифер.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали 264 взрыва на Донбассе

«Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ и ОРДЛО стало меньше, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (120-мм и 82-мм минометы, 122-мм артиллерия)», - подчеркнула пресс -секретарь Кучмы.

«Мы также акцентировали на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры. Так, начиная с 1 января 2018, украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. В то же время, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае», - заявила пресс-секретарь Кучмы.

«Среди хронических проблем, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории украинского Донбасса, является системное препятствование работе наблюдателей, что не позволяет миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации безопасности в зоне конфликта. В первую очередь это касается районов вблизи российско-украинской государственной границы. так, в течение «Рождественского» перемирия наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, тогда как на подконтрольной правительству Украины территории, Миссия зафиксировала всего 3 подобных случая», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.