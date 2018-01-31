Лишь день без обстрелов: Украина в Минске рассказала о нарушениях Россией "рождественского перемирия"
Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске подчеркнула нарушение Россией как стороной конфликта согласованного «рождественского перемирия» на Донбассе.
Об этом пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.
«Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на ненадлежащее выполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении так называемого «рождественского» перемирие, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. С тех пор украинская сторона зафиксировала всего один день без обстрелов со стороны РФ и ОРДЛО», - подчеркнула Олифер.
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«Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ и ОРДЛО стало меньше, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (120-мм и 82-мм минометы, 122-мм артиллерия)», - подчеркнула пресс -секретарь Кучмы.
«Мы также акцентировали на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры. Так, начиная с 1 января 2018, украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ. В то же время, другая сторона дала гарантии безопасности только в одном случае», - заявила пресс-секретарь Кучмы.
«Среди хронических проблем, с которыми сталкивается СММ ОБСЕ на временно оккупированной территории украинского Донбасса, является системное препятствование работе наблюдателей, что не позволяет миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации безопасности в зоне конфликта. В первую очередь это касается районов вблизи российско-украинской государственной границы. так, в течение «Рождественского» перемирия наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа, тогда как на подконтрольной правительству Украины территории, Миссия зафиксировала всего 3 подобных случая», - заявила она.
Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.