Мы не собираемся форсировать Волгу - глава Генштаба

Достижение высокой мобильности боевых частей является приоритетной задачей, отметил глава Генштаба.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявляет, что у украинской армии нет задач за пределами границ Украины.

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Об этом он сказал во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто-то "фейковые" там не вбрасывал документы, у нас нет задач вне границ Украины", - подчеркнул Муженко.

Также он рассказал, что угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут выходить сразу с нескольких направлений.

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты.