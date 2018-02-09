Мы не собираемся форсировать Волгу - глава Генштаба

16:04, 09 февраля 2018
Война
2066 0
Муженко озвучил задачи армии / фото УНИАН

Читайте такжеВ случае силового сценария на Донбассе потери составят до 12 тысяч военных за 10 дней - Муженко

Об этом он сказал во время встречи с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто-то "фейковые" там не вбрасывал документы, у нас нет задач вне границ Украины", - подчеркнул Муженко.

Также он рассказал, что угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут выходить сразу с нескольких направлений.

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе в первую очередь в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны резервисты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Муженко о задачах армии