СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала 2160 взрывов на Донбассе

Из них 1740 взрывов произошло на Луганщине, мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала 2160 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 6 января до 19:30 7 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 420 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 220 взрывов)», - говорится в отчете.

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В частности, на Донбассе нарушения перемирия были зафиксированы возле Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска, Горловки, шахты Октябр, Майорска, Ясиноватой, Авдеевки, Донецка, Углегорска и Березового.

«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 1740 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 80 взрывов)», - отмечают наблюдатели.

На Луганщине нарушения зафиксированы в населенных пунктах Кадиевка, Алмазная, Мирное, Веселая Гора, Береговское и Трехизбенка.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы сбили четвертый за полтора месяца российский беспилотник.