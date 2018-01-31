"ДНР" и "ЛНР" заявили о намерениях создать свой "таможенный союз"

16:24, 31 января 2018
Война
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Пасечник и Захарченко подписали псевдодокумент / Сайт боевиков

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Этот псевдодокумент предполагает более тесное экономическое сотрудничество между самопровозглашенными республиками, сообщают ресурсы террористов.

Также отмечается, что после подписания "документа" "ДНР" и "ЛНР" смогут взаимодействовать при организации ж/д перевозок.

Как сообщалось, между псевдореспубликами на Донбассе идет настоящая торговая война. В декабре 2017-го дошло до того, что в "ДНР" фактически ввели санкции против "ЛНР". 

Так, 27 декабря вступило в силу постановление "совета министров "ДНР", которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета.

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Теги: #ДНР и ЛНР#таможенное пространство#единое таможенное пространство