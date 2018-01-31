"ДНР" и "ЛНР" заявили о намерениях создать свой "таможенный союз"

Террористы хотят более тесного экономического сотрудничества между "ДНР" и "ЛНР".

Главарь "ДНР" Александр Захарченко и так называемый и.о. главаря "ЛНР" Леонид Пасечник подписали "протокол" о намерениях создать "единое таможенное пространство".

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Этот псевдодокумент предполагает более тесное экономическое сотрудничество между самопровозглашенными республиками, сообщают ресурсы террористов.

Также отмечается, что после подписания "документа" "ДНР" и "ЛНР" смогут взаимодействовать при организации ж/д перевозок.

Как сообщалось, между псевдореспубликами на Донбассе идет настоящая торговая война. В декабре 2017-го дошло до того, что в "ДНР" фактически ввели санкции против "ЛНР".

Так, 27 декабря вступило в силу постановление "совета министров "ДНР", которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета.