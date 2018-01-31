На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный (видео)

Военнослужащий погиб во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Талаковка.

На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко. Военный родом из Горностаевки Херсонской области.

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Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.

Как сообщал штаб, в течение прошлых суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое – получили ранения.