На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный (видео)
14:06, 31 января 2018Война
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Военнослужащий погиб во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Талаковка.
На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко
На передовой от пули снайпера погиб 22-летний Артем Скупейко. Военный родом из Горностаевки Херсонской области.
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Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.
Как сообщал штаб, в течение прошлых суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое – получили ранения.
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