На Донбассе от пули снайпера погиб 22-летний военный (видео)

14:06, 31 января 2018
Война
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Парень отслужил на срочной службе и пошел в морпехи. Домой его тело привезут 31 января вечером. У парня остались мама, бабушка и младшая сестра.

Как сообщал штаб, в течение прошлых суток на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое – получили ранения.

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