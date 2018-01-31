В Бахмуте задержан военный ВСУ - штаб

По предварительной информации, он незаконно завладел транспортным средством.

В Бахмуте Донецкой области задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины, который, согласно предварительной информации, незаконно завладел транспортным средством.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В городе Бахмут Донецкой области задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины. Согласно предварительной информации, он задержан за незаконное завладение транспортным средством. В воинской части назначено служебное расследование», - говорится в сообщении.

Военная служба правопорядка проводит проверку, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Национальная полиция информацию о правонарушении внесла в Единый реестр досудебных расследований.