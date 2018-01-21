В серой зоне ранены двое гражданских лиц

Вблизи линии разграничения, в так называемой серой зоне, пострадали двое гражданских лиц.

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Как сообщили в Государственной пограничной службе, об этом пограничники узнали от лиц, которые пересекали линию разграничения.

"От лиц, которые следуют через линию разграничения украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц – пассажиров микроавтобуса пострадали в результате обстрела, то поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, информация уточняется. Пограничники известили представителей международных организаций", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения, еще четверо получили боевые травмы.