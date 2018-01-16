Белорусский доброволец получил вид на жительство в Украине (фото)

10:00, 16 января 2018
Война
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Палойка показал фото полученного им вида на жительство в Украине.

Палойка - доброволец из Беларуси / фото facebook.com/Paloika

Белорусский доброволец Дмитрий Палойка обнародовал фото полученного им постоянного вида на жительство на территории Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Получил постоянный вид на жительство!", - написал Палойка и опубликовал фото выданного ему документа.

Дмитрий Палойка из Барановичей Брестской области. В прошлом – доброволец батальона "Донбасс".

Ранее иностранцы-добровольцы рассказали, почему решили воевать за украинский Донбасс. Их более тысячи - данных точнее нет даже у Генштаба украинских Вооруженных сил. Они очень разные, порой неожиданные - россияне, белорусы, грузины, поляки, шведы и израильтяне. Все они воюют за Украину на востоке страны.

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Теги: #Палойка вид на жительство#вид на жительство в Украине