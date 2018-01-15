В СММ ОБСЕ рассказали, как прошли выходные в зоне АТО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщили, что за выходные зафиксировали в Донецкой и Луганской областях более 330 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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"В Донецкой области в период с вечера 12 января до вечера 13 января Специальная мониторинговая миссия задокументировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня, включая аналогичное количество взрывов (около 255), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 230 взрывов). В период с вечера 13 января до вечера 14 января СММ зафиксировала меньшее количество нарушений режима прекращения огня, включая около 65 взрывов", - говорится в отчете.

В этой связи сказано, что нарушение перемирия было зафиксировано в районе Донецкой фильтровальной станции, Авдеевки, Ясиноватой, в Петровском районе Донецка, Красногоровке, Светлодарске, Дебальцево, Пищевике, Ломакино и Широкино.

"В Луганской области в период с вечера 12 января до вечера 13 января Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (не было нарушений перемирия). В период с вечера 13 до вечера 14 января СММ зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 11 взрывов", - говорится в отчете.

На Луганщине нарушения были зафиксированы в селе Калиново-Борщеватое и в Луганске.