У СБУ есть персональные данные более 2 тысяч наемников ЧВК "Вагнера"

Служба безопасности Украины установила свыше 2 тысяч членов так называемой частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Об этом заявил «Громадському радіо» руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

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«На сегодняшний день Службой безопасности совместно с другими нашими коллегами установлено более 2000 наемников ЧВК «Вагнера» - их имена, фамилии, отчества, их место жительства», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 7 октября председатель СБУ Василий Грицак заявил об участии наемников ЧВК «Вагнера» в вооруженных конфликтах на Донбассе и в Сирии. По его словам, СБУ установила 1 тыс. 587 человек - членов ЧВК, всего их около 5 тысяч человек. Тренировочная база этой ЧВК расположена в Краснодарском крае РФ.

Грицак сообщил, что «этот проект российских спецслужб позволяет кремлевским политикам уверенно говорить на публику и международному сообществу фразы «Их (российских военных) там нет» или «Мы их туда не посылали».

По данным спецслужб, 95% членов ЧВК «Вагнера» являются гражданами России, также установлены личности около 40 граждан Украины, которых готовили для диверсий в Украине.

Кроме того, СБУ известно о том, что есть около 100 боевиков из одной из балканских стран, имеющих отношение к ЧВК «Вагнера».

Также СБУ располагает видеодоказательствами участия частной военной компании «Вагнера» в захвате Луганского аэропорта в 2014 году.