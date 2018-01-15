Остались жена и дочь: в Кировоградской области попрощались с погибшим в АТО сержантом (фото)
Военный погиб при исполнении боевого задания в районе населенного пункта Пески Донецкой области от минно-взрывной травмы.
В селе Дмитрово Новоукраинского района Кировоградской области простились с сержантом Виктором Сухиным, погибшим в зоне проведения АТО.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, прощание состоялось сегодня, 15 января, в селе Дмитрово.
Провести военного в последний путь пришли родные, друзья и односельчане.
Виктор Сухин служил в 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады. Погиб при исполнении боевого задания в районе населенного пункта Пески Донецкой области от минно-взрывной травмы.
Справка. Виктор Сухин, 1979 года, служил по контракту с 30 ноября 2017 года на должности водителя мотопехотного отделения мотопехотной роты воинской части А4395. У бойца остались жена и дочь 2008 года рождения.