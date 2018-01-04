Оккупанты снова фабрикуют фото и видео с "доказательствами" нарушений перемирия силами АТО - Мотузяник

Оккупанты с привлечением российских СМИ готовят новую серию сфабрикованных фото - и видеоматериалов с якобы "доказательствами" нарушений перемирия силами антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он отметил, что, по информации Главного управления разведки Минобороны, российско-оккупационное командование активизировало провокационные мероприятия с целью обвинения Украины в нарушении Минских договоренностей и дезинформации международного сообщества.

Читайте такжеСБУ отчитались о борьбе с информационной агрессией антиукраинских агитаторов

"Сейчас начата подготовка противником новой серии сфабрикованных фото - и видеоматериалов - так называемых "доказательств" якобы нарушений режима прекращения огня украинскими подразделениями", - сообщил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском и Новоайдарском направлениях с привлечением съемочных групп российских СМИ "продолжается подготовка к возможным провокациям на передовых позициях так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск".

В то же время, добавил он, противник распространяет слухи среди местного населения и своих войск о якобы намерениях сил АТО возобновить активные боевые действия.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность об установлении новогодне-рождественского перемирия с полуночи 23 декабря, однако оккупанты ежедневно нарушают договоренности.

Согласно сводки штаба АТО, за минувшие сутки оккупационные группировки 5 раз нарушали перемирие на Донецком направлении. При этом украинские военные ни разу не поддались на провокации и ответный огонь не открывали.