Боевики обстреляли позиции сил АТО из минометов, есть раненые

За минувшие сутки, 2 января, боевики шесть раз нарушили перемирие – двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеВ зоне АТО при подрыве на взрывном устройстве погиб украинский военный"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников. За прошлые сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении", – говорится в заявлении.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение.

На Приазовье захватчики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово.

Кроме того, противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.