Сутки в зоне АТО: в результате обстрелов оккупантов ранен один украинский боец

За минувшие сутки российско-террористические войска 7 раз нарушили режим тишины. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный госпиталь и оказана врачебная помощь, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по 31 декабря 2018 года.

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Минувшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились.

На Луганском направлении захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления возле Верхнеторецкого. На Приазовье враг из минометов различных калибров грубо нарушал перемирие возле Гнутового и Широкиного. А неподалеку Водяного – вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в районе Крымского получил ранение один украинский военнослужащий.