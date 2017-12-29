Минобороны: на оккупированном Донбассе продолжается ротация кадровых военных России

На оккупированном Донбассе в подразделениях российско-оккупационных войск продолжается ротация кадровых российских военнослужащих. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеОккупанты сняли фейковое видео о нарушении украинскими военными Минских договоренностей – Мотузяник «По сообщению главного управления разведки Минобороны Украины в соединениях и частях российско-оккупационных войск на территории оккупированного Донбасса продолжается ротация кадровых российских военнослужащих», - заявил он.

По словам Мотузяника, характерным признаком деятельности новоприбывших российских офицеров стали так называемые кадровые чистки в подчиненных подразделениях, что приводит к обострению конфликтов главарей на уровне взвод-рота.

Также, по данным разведки, в связи с ротацией боевикам из числа местных жителей отменена выплата ранее анонсированной так называемой новогодней премии. Все средства перераспределены на выплату премий и задолженностей российским военным, которые возвращаются в РФ.