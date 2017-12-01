Командование оккупантов на Донбассе разворовывает продовольственные пайки для продажи

Командование оккупационных войск на Донбассе присваивает продовольственные пайки с целью продажи.

Читайте такжеПьяный российский наемник сбил насмерть двух людей в Макеевке - разведкаКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны, в передовых подразделениях российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей растет недовольство пищевым обеспечением. В частности, в одной из частей так называемого 1 армейского корпуса боевики обвиняют командование в хищении запасов продовольствия и присвоении продовольственных пайков с целью продажи», - сказал Мотузяник.