"Подарки" от боевиков: в штабе показали огромную воронку в Зайцево от "Града" (видео)

Украинские военные продемонстрировали последствия обстрела боевиками поселка Зайцево на Донетчине на День Святого Николая 19 декабря.

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Соответствующее видео обнародовано на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«19 декабря российско-оккупационные группировки применили реактивные системы залпового огня по жилым кварталам населенного пункта Зайцевое. Огонь велся из района временно оккупированного противником города Горловка. По предварительной информации, обстрел велся из жилых кварталов», – говорится в сопроводительном сообщении штаба.

На видео можно увидеть, что глубина воронки от вражеского РСЗО почти достигает роста военного, комментирущего очередное преступление незаконных вооруженных формирований.

По его словам, активизация боевиков наблюдается не только ночью, но и днем.

Военный также продемонстрировал обломок ракеты РЗСО «Град», из которого был обстрелян поселок. Он отметил, что такие снаряды предназначены не для уничтожения живой силы, а именно для разрушения объектов жилых массивов и инфраструктуры.