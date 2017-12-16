Боевики своими обстрелами сорвали восстановление электроснабжения Травневого

Боевики из стрелкового оружия обстреляли окрестности поселка Травневое в Донецкой области, сорвав ремонтные работы на поврежденной линии электропередачи (ЛЭП) и восстановление разрушенных жилых домов.

Читайте такжеБоевики активизировались на Донецком направлении - штабОб этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Сегодня, 16 декабря, с 12:15 в течение часа российско-оккупационные войска осуществляли прицельный обстрел из стрелкового оружия по окраине населенного пункта Травневое. Огонь велся из временно оккупированного поселка Гольмовский, - говорится в сообщении.

Отмечается, что такими действиями боевики сорвали ремонтно-восстановительные работы на поврежденной линии электропередач.

«В это же время представители ГСЧС проводили восстановление поврежденных жилых домов. Из-за сильного огня и опасности для жизни военнослужащие были вынуждены провести эвакуацию ремонтно-восстановительных групп ДТЭК и спасателей», - отметили в штабе.