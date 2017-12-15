Сутки в зоне АТО: в ходе интенсивных обстрелов четверо бойцов получили ранения и травмы

В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружения танка. С наступлением темного времени суток количество обстрелов возросло, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 14 декабря 2017 года.

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Всего за минувшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавили огневую активность агрессора. Вследствие вражеских обстрелов двое украинский защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы.

На Луганском направлении в вечернюю пору враг из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вел огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие возле Светлодарска.

На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь в первой половине дня агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по нашим оборонительных укреплениях в этом районе стрелял танк.

Неспокойно было вблизи Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам оккупанты обстреливали из гранатометов разных типов и легкого пехотного вооружения.

Как сообщал УНИАН, накануне в Донецкой области россиянина приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство украинских военных.