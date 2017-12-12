Боевики обстреливают собственные позиции, чтобы обвинить в этом силы АТО - Минобороны

Российско-оккупационное командование продолжает проводить мероприятия, направленные на дискредитацию сил АТО и обострение ситуации на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны.

Читайте такжеПод Марьинкой погиб украинский доброволец

«В частности, на Донецком направлении командованием так называемого 1-го армейского корпуса (Донецк), организуются провокационные минометные обстрелы собственных передовых позиций с видеофиксацией взрывов с целью дальнейшего обвинения сил АТО в несоблюдении Минских договоренностей. Кроме того, враг пытается этими действиями искусственно создать прецеденты для эскалации боевых действий», - сказал пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, 11 декабря во время ведения огня в сторону сил АТО в районе Травневого минометные расчеты одной из частей так называемого 1-го АК из-за плохой организации взаимодействия обстреляли передовые позиции подразделений своей же части.

Как сообщал УНИАН, за сутки 11 декабря на некоторых участках линии соприкосновения интенсивность обстрелов возросла.