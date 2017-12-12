Сутки в АТО: на некоторых участках линии соприкосновения интенсивность обстрелов возросла

Минувшие сутки в районе проведения АТО характеризуется уменьшением количества, однако, на некоторых участках линии соприкосновения, увеличением интенсивности обстрелов из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, особенно в вечернее и ночное время. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за 11 декабря 2017 года.

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На Луганском направлении с наступлением темной поры суток враг активизировался вблизи населенного пункта Луганское. Здесь, начиная с 21.00 и почти до полуночи, он каждые две минуты вел огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм оборонительных укреплениях украинских защитников и выпустил в общей сложности почти сто мин. Также из минометов противник обстреливал защитников Лозового, Крымского и Зайцевого. Неподалеку Троицкого и Новоалександровки оккупанты осуществляли прицельные обстрелы украинских опорных пунктов из БМП и пехотного вооружения.

На Донецком направлении вечером из 120-мм минометов захватчики вели огонь вблизи Водяного, а из того же оружия 82-го калибра – рядом с Березовым. Возле Богдановки российские наемники нарушали перемирие из вооружения БМП и стрелкового оружия.

С целью подавления огневой активности противника, в случаях, когда обстрелы составляли непосредственную угрозу жизни и здоровью наших воинов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали по врагу прицельный огонь из незапрещенного Минскими соглашениями оружия.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 22 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, вследствие обстрела из "Градов" Авдеевки вчера мирные жители не пострадали.