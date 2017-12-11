Боевики продолжают устраивать огневые провокации на Донбассе - штаб

Боевики на Донбассе продолжают поиск новых способов обвинения Вооруженных Сил Украины якобы в обстрелах на линии соприкосновения и жилых кварталов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По данным разведки штаба АТО, противник продолжает поиск новых способов обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах на линии боевого соприкосновения, также жилых кварталов на временно неподконтрольных Украине территориях", - говорится в сообщении.

В частности, установлено, что для обвинения сил АТО в нарушении Минских договоренностей боевики 11 омсп 1 АК прибегают к обстрелам собственных позиций из тяжелого пехотного вооружения, в первую очередь, в районе Авдеевки.

Эти провокации, отмечают в штабе АТО, направлены на возмущение местного населения с целью негативного отношения, а иногда и агрессии в сторону украинских войск.

"Подобные гнусные случаи неоднократно ранее фиксировали при обстрелах боевиками Донецкой фильтровальной станции, коксохимических заводов, ЛЭП, умышленного повреждения генераторов и т.д.", - отметили в штабе.

Согласно сообщению, агрессор, как правило, в основном активизирует такие провокации накануне плановых визитов представителей ОБСЕ, Красного креста и СМИ для дальнейшей дискредитации Украины в глазах международного сообщества и необоснованного обвинения в нарушении Минских соглашений.

«Так, сегодня, 11 декабря, российско-террористическими войсками был осуществлен обстрел Авдеевки, в результате чего на некоторое время часть города осталась без света. Была повреждена контактная линия железнодорожного пути и высоковольтная ЛЭП на участке Ясиноватая - Авдеевский коксохимический завод», - отмечается в сообщении.

По данным штаба, военнослужащими ВСУ вместе со специалистами РЭС и ГСЧС Украины, совместно с местными властями восстановлено электроснабжение.

«Российские оккупационные войска, командный состав которых от роты и выше составляют кадровые российские военные, так называемые «военные советники», прибегая к грязным технологиям, не считаются с жизнью мирных жителей, которые вынуждены страдать от произвола российских оккупантов», - добавили в пресс-центре.