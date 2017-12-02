Раненный на Донбассе украинский военный умер от полученных ран

Раненный в минувшие сутки в результате вражеских обстрелов украинский военнослужащий скончался в больнице Попасной от полученных ран.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«Вчера в результате обстрела противника у Троицкого один военнослужащий получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуирован, но, к сожалению, от полученных ран военнослужащий скончался в больнице Попасной. Руководство Министерства обороны, Генерального штаба, боевые побратимы выражают искренние соболезнования родным воина, погибшего за Украину», - сказал Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, еще один военнослужащий был ранен в результате подрыва на мине вблизи Попасной, и ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.