Сутки в зоне АТО: Луганское направление остается эпицентром противостояния, один военный ранен

В зоне проведения АТО за минувшие сутки, 1 декабря, по всей линии столкновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавили огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

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«Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе и из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня за темной поры суток», - отмечают в штабе.

По сообщению, Луганское направление остается эпицентром вооруженного противостояния. «Более трех часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонительным укреплениям Луганского, что на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по украинских военных мины различных калибров. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики нарушали перемирие возле Зайцевого и Крымского», - говорится в сообщении.

На Донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики обстреливали военных в пригороде Марьинки. Вблизи Авдеевки, Каменки, Березового, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.