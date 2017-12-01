В следующем году финансирование аэроразведки будет увеличено в разы - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что в следующем году будет увеличено в разы финансирование направления аэроразведки.

Об этом он сказал на встрече с руководителем Центра поддержки аэроразведки Марией Берлинской, волонтером Инной Шевчук и полковником Маратом Утюшевым, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, встреча была посвящена обсуждению проблемных вопросов применения аэроразведки в Вооруженных силах Украины.

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Речь шла, в частности, об организации, обеспечении подразделений ВСУ беспилотными летательными комплексами, о подготовке специалистов и дальнейшем развитии данного направления.

Полторак отметил, что Минобороны и представители гражданского общества имеют общую цель по выполнению этой важной задачи.

«Оборонное ведомство готово внедрять опыт волонтеров, которые с первого дня российской агрессии помогали военнослужащим беспилотной летательной техникой и продолжают готовить специалистов в этой области. Министерство обороны готово также принимать участие в создании вместе с волонтерами школы подготовки специалистов - аэроразведчиков. Опыт, приобретенный ими во время боевых действий на востоке страны, является бесценным, и мы не имеем права его терять", - подчеркнул министр обороны.

Также, сообщили в Минобороны, Полторак отметил, что в следующем году «планируется увеличить финансирование на закупку, содержание и обслуживание БПЛА, подготовку специалистов, создание соответствующих подразделений в боевых частях ВС».