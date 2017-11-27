Сутки в АТО: враг применял тяжелые минометы и запускал беспилотник

За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Отмечается, что значительная часть вражеских вооруженных провокаций пришлась на темное время. На Луганском направлении противник вел огонь по позициям сил АТО в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Травневого и дважды - Крымского. В обеденное время российские наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенки.

«На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины возле Верхнеторецкого и Водяного. Из пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки, и стрелкового оружия возле Гнутово», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксирован пролет вражеских БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.

«Учитывая то, что стрелял враг достаточно плотно, украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал», - добавили в пресс-центре.