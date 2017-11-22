Плотницкий не покидал "ЛНР" - СМИ

В среду утром, 22 ноября, главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий провел "правительственное" совещание.

На нем, в частности, присутствовали "руководитель администрации" Ирина Тейцман, "начальник службы правительственной безопасности МВД "ЛНР" Евгений Селиверстов и "глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева, сообщили "Новой газете" в пресс-службе Плотницкого.

Ранее "глава МВД "ЛНР" Игорь Корнет, отказавшийся признать собственную отставку, обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.

Административные здания в центре Луганска остаются под контролем как представителей МВД, лояльных Корнету, так и военизированных подразделений, прибывших из самопровозглашенной "ДНР". При этом так называемые силовые структуры "ЛНР" сохраняют нейтралитет.

Прокуратура отказывается выполнять требование о выдаче замов прокурора. Все они остаются на рабочих местах. Здание ГТРК "ЛНР" заблокировано силовиками из Донецка.

Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщили, что в настоящий момент центр Луганска оцеплен российскими войсками и представителями ЧВК, которым отдали приказ контролировать ситуацию и не допустить ее обострения.

Напомним, директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил о бегстве главаря террористической группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого на территорию Российской Федерации.

"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", - написал Шевченко на своей странице в Facebook.