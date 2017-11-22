РосСМИ о перевороте в "ЛНР": Кремль дал последний шанс Плотницкому

Кремль в конфликте Игоря Плотницкого и уволенного им "главы "МВД" "ЛНР" встал на сторону последнего.

Но пока главарю "ЛНР" отставка не грозит — ему дали "последний шанс", рассказал источник РБК в окружении Владислава Суркова, помощника президента РФ.

Не исключено, что нынешний конфликт в "ЛНР" может привести к перераспределению полномочий между "главарем", "правительством" и "Народным советом". Фамилия Плотницкого стоит под Минскими соглашениями, возможно, поэтому его, несмотря на многочисленные конфликты в "правительстве "ЛНР", еще не отстранили от власти, считает директор российского Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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По словам Бондаренко, это не первый внутренний конфликт на территории так называемых республик, что ставит под сомнение вопрос их управляемости.

"Возможно, там надо строить более жесткую вертикаль управления, чтобы нивелировать такие нюансы в будущем; может быть, управлять "республиками" из единого центра, например из Донецка, было бы проще. Ведь Луганск исторически был в зависимом состоянии от Донецка", — рассуждает эксперт.

"Политический кризис" в "ЛНР" — это "процесс становления модели контрольного управления со стороны Москвы", сообщил РБК источник в Кремле, близкий к Суркову.

Ранее в сети обнародовали видео въезда в Луганск длинной колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, в центре Луганска под прежнее управление МВД подогнали БТР, здание окружили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами.

20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим указом снял с должности "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться его приказам. Неизвестные заблокировали доступ к административных зданиям, сотрудники распущены по домам.

Позже Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "прекращении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку.

Однако Плотницкий уверяет, что большое количество людей в центре Луганска является "продолжением кадровых изменений после отстранения в понедельник министра внутренних дел от должности". Также он заявляет, что путч в Луганске - это "попытка определенных структур МВД таким способом обжаловать решение суда и ходатайство комитета Народного совета "ЛНР", а заявления Корнета не имеют юридической силы.