В Луганск въехала военная колонна из 200 единиц техники — журналист

Журналист Евгений Спирин рассказал о ситуации в Луганске. По его словам, сейчас в городе перекрыт весь центр, там находится тяжелая техника – Камазы, БТРы, БМП.

"Жителей дворов, которые там живут, не пускали домой, жесткий контроль. Но те, у кого есть прописка – попали в дома", - заявил он "Громадському радіо".

"Есть две версии. Первая – те, кто там с оружием – это военные из "ДНР". Но кое-кто из людей из Луганска говорит, что это военные из России. Очень сложно определить, кто это на самом деле, потому что там и в комендатуре есть российские военные. Но суть в том, что так называемого "министра" пытались сместить с должности, но он не ушел, и был назначен новый, "исполняющий обязанности министра", но он не смог приступить к выполнению своих обязанностей, потому что старый "министр" не освободил свой кабинет", - рассказал Спирин.

Читайте такжеВ ОБСЕ показали военную колонну, вошедшую в Луганск (фоторепортаж)

Журналист добавил, что телевидение там не работает.

"В Луганске присутствуют военные, около 19:00 в Луганск въехало большое количество техники, это видео уже есть в сети. По моим подсчетам – это около 200 единиц техники", - отметил он.

По информации Спирина, конфликт в "ЛНР" длится уже более года, это началось около марта 2016 года, когда был конфликт между силовыми ведомствами и Плотницким.

"Но нужно понимать, что, скорее всего, у Корнета есть поддержка в "ДНР", но не в России, а вот у Плотницкого как раз есть поддержка в России, потому что его подписи под Минскими договоренностями. Поэтому сейчас, видимо, России не очень уместно убирать Плотницкого, потому что придется переписывать. Плотницкий, как ставленник России, а Корнет выступает за присоединение «ЛНР» к «ДНР». Куча людей в Луганске считают, что в «ДНР» есть какой-то порядок, и они говорят, что хорошо было бы, если бы мы были одной территорией", – рассказал журналист.

Как сообщалось, в ОБСЕ показали военную колонну, которая вошла в Луганск.

Ранее в сети обнародовали видео въезда в Луганск длинной колонны военной техники, которая, по словам очевидцев, состоит преимущественно из КамАЗов.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика