Боевики обстреляли жилые дома в Водяном - СЦКК

Офицеры наблюдательного группы «Мариуполь» украинской стороны Совместного центра контроля и координации зафиксировали случаи обстрела боевиками домов мирных жителей в населенном пункте Водяное. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«17 ноября 2017 года офицеры-наблюдатели наблюдательного группы «Мариуполь» украинской стороны СЦКК провели фотофиксацию случаев нарушения режима прекращения огня с применением артиллерийских систем большого калибра НВФ ОРДО по домам мирных жителей в населенном пункте Водяное», - отметили в СЦКК.

Отмечается, что накануне, 16 ноября, с 18.55 до 19.45 по направлению Саханка - Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улиц Северная, 11, и Дачная, 13, указанного населенного пункта.

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Вследствие разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша. На территории земельных участков с нежилыми домами зафиксировано воронки от разрывов снарядов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

«Украинская сторона СЦКК осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Такие действия руководства ОРДО свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 30 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.