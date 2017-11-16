Россия продолжает осуществлять "фейковые" обстрелы со стороны украинских позиций - СЦКК

21:37, 16 ноября 2017
Война
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Согласно сообщению, вчера в ходе ремонта дамбы шламонакопителя фенольного завода в Новгородском подразделения ВСУ якобы обстреляли позиции боевиков "ДНР".

ВСУ / Министерство обороны Украины

Российская сторона Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе продолжает фиксировать фейковые обстрелы. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

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"Несмотря на объявленное школьное перемирие, российская сторона СЦКК продолжает фабриковать фейковые обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины", - сказано в заявлении.

Согласно сообщению, вчера в ходе ремонта дамбы шламонакопителя фенольного завода в Новгородском подразделения ВСУ якобы обстреляли позиции боевиков "ДНР".

Наблюдательные группы украинской стороны СЦКК и штаб АТО информацию об этих обстрелах не подтверждают.

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Теги: #АТО на Донбассе