Украинская сторона не поддастся на шантаж боевиков по обмену пленными - Геращенко

Украинская сторона в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе и ее подгрупп не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной сотни

Об этом член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенкосообщила на своей странице в Facebook.

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"Минск. В гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, ведь уже 14 долгих месяцев нет ни одного освобожденного", - заявила Геращенко.

"Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на свободу тех, кто никак не попадает под действие Минских соглашений, например,"беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни", - заявила Геращенко.

"Жестко подняла вопрос освобождения подростков из Ясиноватой, трагические судьбы которых уже попали в рапорт ООН в отношении детей и конфликтов. Ребята содержатся боевиками 15 месяцев, несмотря на обещание отпустить детей домой", - заявила Геращенко.

Также она отметила, что украинская делегация делает все возможное для освобождения заложников и скорейшего разблокирования этого процесса.

"Мне искренне жаль людей на оккупированных территориях, вы даже не представляете, кто ими сейчас руководит... Какого рода персонажи, с какими "моральными качествами", "образованием" и полным отсутствием элементарного воспитания", - заявила Геращенко.

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Она подытожила: "Освободим заложников. Освободим территории. Обязательно. Верю в это".

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Геращенко заявила, что в плену контролируемых Россией боевиков на оккупированном Донбассе находятся 157 граждан Украины.

Вчера, 15 ноября, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «сделает все от него зависящее», чтобы провести обмен пленными с Украиной.

«Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством «Донецкой республики» и «Луганской республики». Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано как можно скорее», - сказал Путин, отвечая на просьбу лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука способствовать обмену.

Позже он провел телефонные переговоры с главарями ОРДЛО.

Отметим, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске неоднократно предлагала обмен заложниками по формуле "313 на 88" человек.