Обострение ситуации на Донбассе неизбежно будет расти, так как стороны игнорируют предостережения о прекращении насилия - Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг подчеркивает, что обострение ситуации на Донбассе неизбежно будет расти, так как стороны игнорируют предостережения о прекращении насилия. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Факты очевидны - стороны не отвели вооружение. Мы вместе с мирными жителями востока Украины ежедневно видим это вооружение. Стороны провели работы по разминированию. Мы ежедневно видим мины. Из более 400 жертв среди гражданского населения за этот год более четверти стали жертвами взрывного действия мин и боеприпасов, которые ранее не сработали. Стороны развели силы и средства. Мы видим их в непосредственной близости вдоль всей линии линии соприкосновения", - заявил Хуг.

"Это не только приводит к нарушению режима прекращения огня (на прошлой неделе мы зафиксировали 3 тыс. 286 таких нарушений), а неизбежно свидетельствует об увеличении количества нарушений в будущем", - сказал Хуг.

"Как показывает опыт и как свидетельствуют наши предостережения в каждом случае, эскалация неизбежна", - подчеркнул Хуг.

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Он напомнил, что миссия ОБСЕ уже видела обострение ситуации на Донбассе раньше и заранее предупреждала о нем. "Мы осуществляли наблюдение и сообщали факты, указывающие на опасность. Каждый раз эти предостережения были проигнорированы. Каждый раз стороны решали оставить свои позиции в непосредственной близости. Каждый раз стороны решали держать тяжелое вооружение в зоне безопасности, и каждый раз происходила эскалация", - заявил Хуг.

По его словам, "пора признать факты, время взглянуть правде в глаза. Пока силы и средства остаются на местах, насилие не только не прекратится, но и наоборот - только будет расти, и это факт".