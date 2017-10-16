В Донецкой области возле Майорского женщина подорвалась на растяжке

Вблизи Майорского Донецкой области женщина пострадала в результате подрыва на растяжке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

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«По предварительной информации, женщина наткнулась на растяжку в лесополосе между поселками Майорское и Зайцево, когда сошла с дороги. 34-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу Бахмута», - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции, в результате подрыва у женщины травмированы туловище и конечности.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики обстреляли городок Железное, ранены 48-летнюю женщину. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Fаcebook. «Рашистские орки из минометов обстреляли городок Железное и ранили 48-летнюю женщину. Как доложил мне Ярослав Руденко, председатель военно-гражданской администрации Торецка, обстрел начался примерно в 14 часов. Из минометов пророссийские террористы вели огонь из оккупированной ими территории - с шахты Гагарина. Обстрел длился минут 40. В результате многочисленных «прилетов» осколочные повреждения получили 15 частных домов», - написал руководитель Донецкой ВЦА.